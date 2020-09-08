AKP Çayırova’da başkan değişiyor

AKP’de ilçe kongreleri takvimi kapsamında 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Çayırova İlçe Kongresi’nde mevcut Başkan Ekrem Karahan aday olmazken, ilçe başkanlığı için ismi geçenler dün Ankara’ya çağırıldı. AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından Genel Merkez’de yapılan mülakata Genel Merkez İl Koordinatörü Hikmet Ayar, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Teşkilat Başkanı Halit Çokan ile birlikte ilçe başkan aday adayları Vahit Terzi, İdris Demir, Orhan Keskin ile Servet Günay katıldı. Mülakat sonucunda ilçe başkan adayının Servet Günay olmasına karar verildi.



