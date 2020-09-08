İzmit Çınarlı Camii bir-iki aya bitecek

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit çarşısının sembolleri arasında yer alan ve yapımı devam eden Çınarlı Camii'nde incelemelerde bulundu. Şeker'e yapmış olduğu incelemede İzmit Belediye Meclis Üyesi Vedat Yoldaş, AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Yıldız, Çınarlı Camii Dernek Başkan Vekili İsmail Kaplan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Kocaeli Milletvekili Şeker, yapmış olduğu inceleme sonrası; "Öncelikle İzmit çarşının sembolleri arasında yer alan Çınarlı Camii'nin yenilenmesi için taşın altına elini koyan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha önce üç dört kez inşaat alanına gelip incelemelerde bulunmuştuk. Bu ziyaretimizde ise yapının son halini aldığını ve çalışmaların sonlanmak üzere olduğunu görünce sevindik. Almış olduğumuz bilgilere göre; camii içerisinde yer alacak olan minber, kürsü gibi yapıların yapıldığını ve montaj için hazır olduğunu öğrendik.

BİR-İKİ AYA TAMAMLANACAK

Camii ısıtması için alttan ısıtma yönteminin kullanılmayacağını pencere önlerine yerleştirilecek 23 petek kullanılacak. Bugün camii içerisinde yer alan asma tavan ve elektrik aksamlarının yapımına başlanılacak. Yaklaşık 330 metrekare alanın üzerine üç kat inşa edilen camiide ortalama 400 kişiye hizmet verilecek. İçerisinde imam ve müezzin odaları da düşünülerek özenle yapılan Çınarlı Camii'nde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Camiimizin yapımı nasipse bir iki aya tamamen bitecek ve ibadete açılacak. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.