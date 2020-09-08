Güler: Çok daha sert uygulamalar gelebilir

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda dün Gebze Kaymakamı Mustafa Güler başkanlığında denetim gerçekleşti. Kaymakam Güler, Mevlana Mahallesi Kapalı Pazaryeri, konaklama tesisi, alışveriş merkezi, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet/kafe salonu ve elektronik oyun yeri, taksi durakları, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarını denetledi. Kaymakam Güler, “Vatandaşlarımız tarafından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı taktirde daha sert uygulamaların gelebileceğini hatırlatmak istiyorum” dedi.
VATANDAŞLARI UYARDI
Gebze’de gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar ile bir süre sohbet eden ve maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’e Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, polis ve zabıta ekipleri katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.