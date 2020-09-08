Büyükgöz: Zabıtalar gören gözümüz, işiten kulağımız

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, zabıta personelleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir. Belediyelerin farklı alanlarında hizmet veren zabıtanın özel ve ayrı bir yeri vardır. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta ekiplerimiz, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir.

FEDAKARCA ÇALIŞMA

Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek her zaman onların hizmetinde olmaya devam etmektedir. Fedakârca çalışmalardan dolayı sizlerin Zabıta Haftası’nı kutluyor ve görevlerinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Zabıta Müdürü Mehmet Umur da yaptığı konuşmada, desteklerinden ötürü zabıta memurları adına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Toplantıda başkan