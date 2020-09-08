Vali Yavuz: “Suçlu ilan eden zihniyet engellidir”

Koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle eleştirilen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'ın düğünü törenine Vali Seddar Yavuz da katılmıştı. Salgına ve düğün yasaklarına rağmen yüzlerce kişinin katıldığı düğüne giden Seddar Yavuz, "Çok kıymetli Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Cemil Yaman 'ın oğlu Hasan Hüseyin ve Rümeysa çiftinin nikah törenine katılarak bir ömür boyu mutluluklar diledik” mesajıyla düğünden fotoğraflar yayımlamıştı.
“SUÇLU İLAN EDEN ZİHNİYET ENGELLİDİR”
Katılımcılar sessizliğini korurken Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt vererek, “Algının olgunun önüne geçtiği günümüzde linç adeta bir yöntem olarak kullanılıyor. Kendini savunma imkanı bulunmayan insanları kamu oyunun önüne atan ve suçlu ilan eden zihniyet engellidir” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cenk Cemil - Bizim toplumumuzdaki bazı mihraklar böyle yargısız infaz ve linç olaylarını çok seviyor maalesef ! Çünkü, ideolojik ve politik husumet bunların kanlarına-iliklerin kadar işlemiştir !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.