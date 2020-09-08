Vali Yavuz: “Suçlu ilan eden zihniyet engellidir”

Koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle eleştirilen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'ın düğünü törenine Vali Seddar Yavuz da katılmıştı. Salgına ve düğün yasaklarına rağmen yüzlerce kişinin katıldığı düğüne giden Seddar Yavuz, "Çok kıymetli Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Cemil Yaman 'ın oğlu Hasan Hüseyin ve Rümeysa çiftinin nikah törenine katılarak bir ömür boyu mutluluklar diledik” mesajıyla düğünden fotoğraflar yayımlamıştı.

“SUÇLU İLAN EDEN ZİHNİYET ENGELLİDİR”

Katılımcılar sessizliğini korurken Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt vererek, “Algının olgunun önüne geçtiği günümüzde linç adeta bir yöntem olarak kullanılıyor. Kendini savunma imkanı bulunmayan insanları kamu oyunun önüne atan ve suçlu ilan eden zihniyet engellidir” ifadelerine yer verdi.