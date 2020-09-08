Erkan Zengin’in peşini bırakmıyoruz!

Deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Yeşil Siyahlılar, Adana Demispor’dan ayrılan futbolcunun menajeri ile önceki akşam temaslarını artırdı. Uzun süren konuşmaların ardından menajeri Erkan Zengin’e Kocaelispor’un vermeyi düşündüğü rakamı iletti. Erkan’ı Kocaelispor’un da rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nün transfer istediği, futbolcu için yıllık 2 milyon lira vermeye hazır olduğu biliniyor. Erkan’ın Kocaelispor’a, diğer kulüplerden gelecek olan tekliflerin ardından dönüş yapacağı öğrenildi. Eğer transfer gerçekleşirse, Erkan’ın peşinatının tamamının Yapısoy Beton tarafından karşılaşacağı bu rakamın en az 1.5 milyon lira olacağı düşünülüyor.