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08 Eyl 2020 - 16:45- Gündem G: 08 Eyl 2020 - 16:53

Çetin Emeç Kütüphanesi hizmete açıldı

İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve daha önce toplu açılış töreninde açılışı yapılan Çetin Emeç Kütüphanesi’nin tanıtım töreni gerçekleşti. Tanıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, “Gençlerimizin talepleri doğrultusunda bu kütüphanemizi açtık. Kütüphanemizden bütün gençlerimiz faydalansın istiyoruz.” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in toplu açılış töreninde açılışını yaptığı Çetin Emeç Kütüphanesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçil ve İzmitliler katıldı.

“BÜTÜN GENÇLERİMİZ FAYDALANSIN İSTİYORUZ”

Tanıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Mart ayı içerisinde bu kütüphaneyi açmayı planlamıştık. Pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Pandemi projelerimi hayata geçirmemize engel olamadı. Halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha önce bu projenin açılışını yapmıştık. Bugünde kütüphanemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda bu kütüphanemizi açtık. Kütüphanemizden bütün gençlerimiz faydalansın istiyoruz” dedi.

“İZMİT HALKINA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN“

Kütüphane hakkında bilgiler veren Hürriyet, “310 metre kare alana sahip olan kütüphanemiz, yüz kişiyi aşkın kapasitesi olmasına rağmen pandemiden dolayı kısıtlı sayıda kişiye hizmet verecek. 25 bin basılı ve dijital kaynağımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımız kütüphanemizden hafta içi 8:30 ile 17:30 saatleri arasında faydalanabilecekler. Kullanıcılar diledikleri kitapları üyelik işlemlerinin ardından evlerine götürebilecekler. Kütüphanemizde alanından mezun iki tane uzman arkadaşlarımız görev yapacak. Görev yapacak arkadaşlarımız sınavlarından başarı ile geçtiler. Kütüphanemiz İzmit halkına hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte kütüphaneyi gezdi.

08 Eyl 2020 - 16:45 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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