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08 Eyl 2020 - 17:03- Asayiş G: 08 Eyl 2020 - 17:11

3 araç çarpıştı! 1 bebek yaralandı

Dilovası TEM otoyolunda 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçların içindeki bir bebek yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan 34 KU 3986plakalı otomobil, 60 ZJ 626 plakalı hafif ticari araç ve 35 KA 4126 plakalı otomobil, Dilovası rampası Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardan birinde bulunan bir bebek başından aldığı darbe ile yaralanırken diğer sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan bebek, sağlık ekiplerince ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

08 Eyl 2020 - 17:03 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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