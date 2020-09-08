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08 Eyl 2020 - 17:08- Gündem G: 08 Eyl 2020 - 17:15

İzmit Belediyesi'nde yeni atamalar

İzmit Belediyesi'nde verimliliği arttırmak ve üretken yapıyı daha sürdürebilir kılmak amacıyla 2 müdürlükte yeni atamalar gerçekleştirildi
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İzmit Belediyesinde yapılan yeni atamalar kapsamında mevcut Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne atanırken, Sinem Gülenç’ten boşalan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Yasemin Gözkonan Kahveci atandı.

SİNEM GÜLENÇ KİMDİR?

1981 İzmit doğumlu. İlk-orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi’nde Psikososyal Destek Uzmanı olarak çalıştı. Bu süre zarfında yurt içi ve yurt dışındaki pek çok afet müdahale ekibinde aktif yer aldı. 2007 yılında Kocaeli Adliyesi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne atandı. 2011 yılında, kurumlar arası geçiş yaparak Sosyal Hizmet Uzmanı olarak İzmit Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Sosyal İşler Birim Sorumlusu görevine atandı. Aynı zamanda 2012 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmuş ve “Emekli Evi Hizmet Modelinin Değerlendirilmesi ve Yaşlı Bireylerin Sosyal Katılımı: İzmit Örneği” isimli yüksek lisans tezini hazırlamıştır. T.C. Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Doktora Programına devam etmektedir.

YASEMİN GÖZKONAN KAHVECİ KİMDİR?

1982 Ankara doğumlu. İlk-orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne atandı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde görev yaptığı süre içinde sosyal hizmet ve ruh sağlığı alanında çeşitli projeler, eğitimler ve programlar yürüttü. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Çocuk Koruma Yüksek Lisans Programından mezun oldu ve “ İzmit İlçesinde 112 Acil Sağlık İstasyonlarında Görevli Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi Düzeyleri” isimli dönem projesini hazırladı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesinin başvuru sahibi olduğu Avrupa Birliği Hibe programı kapsamında 2014-2015 yılları arasında gerçekleşen Güvenli Bir Hayat Var projesinin Proje Koordinatörlüğünü yürüttü. Ayrıca 2007 yılında üyesi olduğu Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesinin 2016 yılından beri başkanlığını sürdürmektedir. 

08 Eyl 2020 - 17:08 - Gündem

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