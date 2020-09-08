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08 Eyl 2020 - 18:13- Spor G: 08 Eyl 2020 - 18:18

Soğuk havada kazanan Kocaelispor! 2-1

Kartepe kampı devam eden Kocaelispor sezon öncesi 6. hazırlık maçını 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile oynadı. Yeşil Siyahlılar mücadeleyi Yaser ve penaltıdan Cerem’in golleri ile 2-1 kazandı.
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Kocaelispor 26. dakikada Yaser’in golü ile öne geçti. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Yaser’in topuk vuruşunda Çatalca kalecisi Özgün topu kale içinden çevirdi ve Yeşil Siyahlılar 1-0 öne geçti. Yaser gol pozisyonunda belinden sakatlık geçirdi ve maça devam edemedi, yerini Mervan’a bıraktı. Batuhan Er’in de sakatlığının sürmesi ile ofans hattında ciddi sıkıntı çıktı. İlk yarıda başka gol olmadı.

EREN BU KEZ PENALTI YAPTIRDI

İkinci yarıda Kocaelispor belirli dakikalarda takımın tamamını değiştirdi. Özellikle Talha’nın bireysel performansı öne çıkarken ilk yarıdaki pas hareketliliği ikinci yarıdaki oyundan daha iyiydi. İkinci 45 dakikada oyuna giren Eren’in düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıyı Cerem Talha ağlara gönderdi. (2-1) Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 2-1 sona erdi. Yeşil Siyahılar yarın Kırklarelispor ile Kartepe’de, 12 Eylül’de de Yalovaspor ile Kocaeli Stadı’nda karşılaşacak.

DOĞAN AYRILDI, DİLAVER İZİN ALDI

Kocaelispor’da önceki gün genç stoper Emre Can Coşkun ile yollar ayrılmıştı. Yeşil Siyahlılarda yeni gelişmeler de yaşandı. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Doğan Karakuş ile yollar ayrıldı. Başarılı kaleci Bayram Olgun ile ilgili de yaşanan kriz son anda önlendi. Dilaver için ev tutulduğu ve evine yerleşmesi için izin aldığı bu nedenle maçta yer alamadığı belirtilirken, Dilaver ikinci yarının ortalarında maçı izlemeye geldi.

KAPTAN NUMAN

Gençlerden Yiğit’in sakatlığı nedeni ile düz koşu yaptığı Kocaelispor’da kaptanlık verilen Numan Çürüksu yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Numan saha içi liderliği ve futbolu ile dikkat çekerken deneyimli ismin takıma önemli katkı sağlayacağı görüldü.

Erdem ÖVÜÇ - Ali KÖKSAL

HAZIRLIK MAÇI

KOCAELİSPOR:2 – ÇATALCASPOR:1

HAKEMLER: Gani Köroğlu**, Ümit Sayın***, Cem Koyuncu***

SAHA: Lefter Küçükandonyadis

KOCAELİSPOR: Bayram*** (Dk. 46 İsmet**), Bahri*** (Dk. 60 Semih**), Gökhan** (Dk. 46 Erdinç***), Numan*** (Dk. 46 Kemal**), Batuhan***, Onur***, Serdar*** (Dk. 58 Eren**), Talha**** (Dk. 65 Cerem**), Yiğitali*** (Dk. 80 Yıldıray*) Hakan Demirci*** (Dk. 82 Yusuf Emre*), Yaser** (Dk. 26 Mervan)

ÇATALCASPOR: – Özgün**, Ramis**, Fırat**, Bora**, Batuhan**, Alihan**, Anıl**, Barış**, Önder**, Mert** (Dk. Yusuf**) Burhanettin* (Dk. 37 Mustafa**)

GOLLER: Dk. 26 Yaser, Dk. 67 Cerem Talha (Kocaelispor) Dk. 55 Yusuf (Çatalca)

08 Eyl 2020 - 18:13 - Spor

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