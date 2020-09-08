AKP’li İl Yöneticisi istifa etti

AKP Darıca İlçe Başkanlığı adaylığını açıklayan İl Yöneticisi Murat Arslan, görevinden istifa etmesi sonucu Arslan’ın yerine İbrahim İbrahimoğlu getirildi. Bilindiği gibi AKP Genel Merkez tarafından mevcut İlçe Başkanı Ufuk Acay’ı yeniden aday olmasına karar verilmişti. Öte yandan Darıca İlçe Kongresi 13 Eylül’de gerçekleştirilecek.

İBRAHİM İBRAHİMOĞLU KİMDİR?

AKP Kullar Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Başiskele Belediyesi önceki dönem meclis üyesi İbrahim İbrahimoğlu, istifa eden Murat Arslan’ın yerine AKP İl Yönetim Kurulu’na girdi. Başiskele’de yapı malzemeleri işi yapan İbrahimoğlu Ltd.Şti. sahiplerinden. 1973 Trabzon doğumlu ve 4 çocuk babası İbrahimoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve MÜSİAD Kocaeli Yönetim Kurulu Üyeliğine devam ediyor.