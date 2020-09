“CHP ‘kandırılmadan’ müdafaaya devam ediyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP’nin 97. Kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;“İşgalci kuvvetlere karşı savaşan tüm cemiyetleri kendi çatısı altında toplayarak milletimizin bağımsızlığını cephede savunan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 9 Eylül 1923 tarihinde Türkiye’nin ilk siyasi partisi olarak tarih sahnesine bir kez daha çıktı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi adını alan bu partinin neferleri hiçbir koşulda ‘Kandırılmadan’ Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin ilkelerinden sapmadan vatanı her daim müdafaaya 97 yıldır olduğu gibi bugün de devam ediyor.

“ALTI OKU GURURLA TAŞIYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 97 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve canıyla vatanı savunan halkımıza armağan ettiği Cumhuriyet’in, her mücadelede en ön saflardaki koruyucularıyız.Atamızın “Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” sözlerinin ağırlığını ve sorumluluğunu partimizin çatısı altında her daim hissediyor ve çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Altı oku parti bayrağımızda gururla taşıyoruz. Biliniz ki, ülkemizin, milletimizin çıkarlarına el uzatanlar, Cumhuriyet düşmanlığı yapanlar her daim karşılarında damarlarımızdaki o asil kandan aldığımız cesaretle korkusuzca savaşan bizleri bulacaktır.”