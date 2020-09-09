Kulüplerin sesini dinlediler: SGK ve vergi borcu engel değil

TFF yönetim kurulu 4 Eylül’deki toplantısında kulüplerden gelen talep üzerine beklenen kararı aldı. TFF yönetimi, tüm dünyayı etkileyen Covit-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescillinde SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünü 2020-21 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için talimata geçici madde eklenmesine karar verdi. Bu karar kulüplerde büyük memnuniyet yarattı.