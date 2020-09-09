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09 Eyl 2020 - 19:30- Spor G: 09 Eyl 2020 - 14:51

Alt yapı fabrika gibi !..

A takıma her sezon yetenekli futbolcuları kazandıran Kocaelispor’un alt yapısı bu yıl da üretimlerine devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon akademi liglerinde tulum çıkaran yeşil siyahlılar, 7 ayrı yaş grubunda şampiyonluk yaşadı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Yeni sezon öncesinde çalışmalarına yaklaşık 2 hafta önce başlayan Kocaelispor alt yaş grupları, Vinsan Tesisleri’ne karargâh kurdu. Sabah ve akşam antrenmanlarında gelişimlerini sürdüren gençler, Kocaelispor’un temelini oluşturuyor. Deneyimli teknik direktör Aydın Günaydın’dan bayrağı devralan Ramiz Soydaş’ın koordinesindeki alt yapı grupları, yeni sezonun başlamasını beklerken, temposunu düşürmüyor.

HER GRUPTA YARDIMCI ANTRENÖR

İşinin ehli antrenörlerin yer aldığı Kocaelispor alt yapısında disiplinden kesinlikle taviz verilmiyor. Kocaelisporluluk duygusunun ön planda olduğu alt yapıda antrenman saatlerine riayete özellikle önem veriliyor. Kocaelispor Elit U-19 takımını Ali Mumcu çalıştırırken, U-17 takımı Uğur Soykan’a emanet. U-16 takımının başında Ercan Ağaçe, U-15 takımının başında ise Yusuf Yazıcı bulunuyor. Genç teknik adamlar Emre Denizli 11-14, Murat Tiryaki de 12-13 yaş gruplarından sorumlu bulunuyor. 11-14 yaş arasındaki grupların çalışmaları okulların açılması ile eşzamanlı olarak başlatılacak.

CEFAKÂR PERSONEL !..

Öte yandan Kocaelispor alt yapısındaki her grupta yardımcı antrenörler de çalışıyor. Yunus İlgen, Barış Atıl ve Sertaç Yaman alt yapı üretimine katkı sağlıyor. Kocaelispor alt yapısında eski profesyonel kalecilerinden Rahmi Avcı ile kulüp için yoğun mesai harcayan Kerem Nazlıgül kalecileri çalıştırıyor. Alt yapıdaki cefakar personel de teknik ekiplerin ve futbolcuların eli ayağı oluyor. Masörler Efe Kurhan ve Hakan Küçük, malzemeciler Fazlı Özkut ve Mustafa Ataç yeşil siyahlı gençlerin bir dediğini iki etmiyor. Fabrika gibi işleyen altyapıdan yeşil siyahlılar liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. n Erdem ÖVÜÇ

KOCAELİSPOR ALT YAPI GÖREVLENDİRMELERİ:

 Ramiz Soydaş            Alt Yapı Koord.

Ali Mumcu                 U-19 Antrenör 

Uğur Soykan              U-17 Antrenör

Ercan Ağaçe               U-16 Antrenör

Yusuf Yazıcı              U-15 Antrenör

Rahmi Avcı                Kaleci Antrenörü

Kerem Nazlıgül          Kaleci Antrenörü

YARDIMCI ANTRENÖRLER:

Yunus İlgen

Barış Atıl

Sertaç Yaman

MASÖRLER

Hakan Küçük

Efe Kurhan

MALZEMECİLER

Fazlı Özkut

Mustafa Ataç

 

09 Eyl 2020 - 19:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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