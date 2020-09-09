Leyla Atakan’ı unutmadık, unutturmayacağız!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ve Euroleagu elemelerinde ilimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, anlamlı organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. Birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı turnuvanın programı belli oldu. İzmitli Periler ilk maçını 16 Eylül’de Galatasaray’ın yerine turnuvada yer alacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile oynayacak ve karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. 17 Eylül’deki rakip Beşiktaş olacak ve bu karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

YARIN FENERBAHÇE İLE…

18 Eylül Cuma günkü rakip Hatay Büyükşehir Belediyesi olacak. Bu maçın başlama saati 17.00. Zorlu maçlar basketbola dönüş protokolü kapsamında seyircisiz oynanacak. Öte ekibimiz yarın da Fenerbahçe ile antrenman maçında karşılaşacak. İstanbul Metro Enerji Spor Salonu’ndaki mücadele saat 15.00’te başlayacak ve basketbola dönüş protokolü kapsamında seyircisiz oynanacak.

LEYLA ATAKAN KUPASI MAÇ PROGRAMI:

16 Eylül Çarşamba

15.00: Beşiktaş – Hatay BŞB.

18.00: İzmit Belediye – Bursa Büyükşehir

17 Eylül Perşembe

15.00: İzmit Belediyespor - Beşiktaş

18.00: Bursa Büyükşehir – Hatay BŞB.

18 Eylül Cuma

15.00: Bursa Büyükşehir - Beşiktaş

18.00: İzmit Belediyespor - Hatay BŞB.