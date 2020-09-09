Leyla Atakan’ı unutmadık, unutturmayacağız!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ve Euroleagu elemelerinde ilimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, anlamlı organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. Birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı turnuvanın programı belli oldu. İzmitli Periler ilk maçını 16 Eylül’de Galatasaray’ın yerine turnuvada yer alacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile oynayacak ve karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. 17 Eylül’deki rakip Beşiktaş olacak ve bu karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.
YARIN FENERBAHÇE İLE…
18 Eylül Cuma günkü rakip Hatay Büyükşehir Belediyesi olacak. Bu maçın başlama saati 17.00. Zorlu maçlar basketbola dönüş protokolü kapsamında seyircisiz oynanacak. Öte ekibimiz yarın da Fenerbahçe ile antrenman maçında karşılaşacak. İstanbul Metro Enerji Spor Salonu’ndaki mücadele saat 15.00’te başlayacak ve basketbola dönüş protokolü kapsamında seyircisiz oynanacak.
LEYLA ATAKAN KUPASI MAÇ PROGRAMI:
16 Eylül Çarşamba
15.00: Beşiktaş – Hatay BŞB.
18.00: İzmit Belediye – Bursa Büyükşehir
17 Eylül Perşembe
15.00: İzmit Belediyespor - Beşiktaş
18.00: Bursa Büyükşehir – Hatay BŞB.
18 Eylül Cuma
15.00: Bursa Büyükşehir - Beşiktaş
18.00: İzmit Belediyespor - Hatay BŞB.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.