Kartepe’deki son rakip Kırklareli !..

Bugün Kartepe kampı sona erecek olan 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, sezon öncesi 7’nci hazırlık maçını, 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile oynadı. Yeşil Siyahlılar mücadeleyi ilk yarıda Yaser ve ikinci yarıda Cerem Talha’nın penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. Kocaelispor’un Kartepe kampındaki son maçı Kırklarelispor olacak. Hava şartları elverişli olursa mücadele saat 11.00’de başlayacak.
5 GALİBİYET 1 BERABERLİK…
Kocaelispor bundan önceki 6 hazırlık maçında 5 galibiyet 1 de beraberlik elde etmişti. Yeşil Siyahlılar 12 Eylül’de ise 3. Lig takımlarından Yalovaspor ile Kocaeli Stadı’nda karşılaşacak ve bu maç Yeşil Siyahlıların lig öncesi son provası olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.