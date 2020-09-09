Kartepe’deki son rakip Kırklareli !..

Bugün Kartepe kampı sona erecek olan 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, sezon öncesi 7’nci hazırlık maçını, 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile oynadı. Yeşil Siyahlılar mücadeleyi ilk yarıda Yaser ve ikinci yarıda Cerem Talha’nın penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. Kocaelispor’un Kartepe kampındaki son maçı Kırklarelispor olacak. Hava şartları elverişli olursa mücadele saat 11.00’de başlayacak.

5 GALİBİYET 1 BERABERLİK…

Kocaelispor bundan önceki 6 hazırlık maçında 5 galibiyet 1 de beraberlik elde etmişti. Yeşil Siyahlılar 12 Eylül’de ise 3. Lig takımlarından Yalovaspor ile Kocaeli Stadı’nda karşılaşacak ve bu maç Yeşil Siyahlıların lig öncesi son provası olacak.