Yaser korkuttu !..

Yaser, Kocaelispor’un Kartepe Green Park Otel Lefter Küçükandonyadis sahasında oynadığı Çatalcaspor maçının 26. dakikasında belinden sakatlandı. Sahayı güçlükle terk etti. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sırtı dönük topu kaleye göndermek isterken, golünü attı ancak belini tutarak acı içerisinde kendisi yere bıraktı. Kulüp masörleri tarafından ilk tedavisi saha içinde yapılan Yaser’in, ciddi bir sorununun olmaması sevindirdi. Kocaelispor’da Doğan ile yollar ayrıldı, Batuhan ise Somaspor ile oynanan maçta sağ ayak arka adalesinden sakatlandı.