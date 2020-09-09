Bu çocuk bir şekilde katkı sağlıyor

Kocaelispor’un Güneşspor’dan renklerine bağladığı sağ bek-sağ stoper Eren Türkkal, Yeşil Siyahlı forma ile ön liberoda da oynayabiliyor. Darıca Gençler Birliği maçında kafa vuruşu ile fileleri sarsan Eren, Çatalcaspor maçında da penaltı yaptırdı. Yüksek temposu, pes etmeyen yapısı ile dikkat çeken genç futbolcu kendisini geliştirmeye devam ediyor.