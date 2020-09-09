Dilaver yeni evine yerleşecekmiş

Kocaelispor’un yeni transferlerinden stoper Emre Can Coşkun ve santrfor Doğan Karakuş ile yollar ayrılmış, kulüp bu ayrılıkları daha önceki ayrılıklar gibi sosyal hesaplarından duyurmamıştı. Yeşil Siyahlı kulüpte önceki gün deilginç gelişmeler yaşandı. Alacakları konusunda sorun yaşayan kaleci Bayram Olgun krizi Çatalca maçından kısa bir süre kala önlendi.

BİR GARİP OLAY!

Manisa FK’dan transfer edilen Dilaver’in ise Başkan Hüseyin Üzülmez ile görüşmek için kampın yapıldığı otelden ayrıldığı bilgisi geldi. Gazetelere haber olarak düşen bu bilgi sonrasında alacakları konusunda anlaşılan Dilaver kampa geri çağrıldı. Dilaver’in kendisi için ev tutulduğu ve yeni evine yerleşmesi için izin istediği belirtilirdi. Deneyimli isim sivil kıyafetlerle Çatalcaspor ile oynanan maçın ikinci yarısında kampa çıktı, yaklaşık 10 dakika sonra ise sahadan ayrıldı. Kocaelispor’un hazırlık maçının olduğu günbu iznin verilmesi, maçın oynandığı esnada izinli! olan Dilaver’in hazırlık maçının oynandığı sahaya gelmesi, 10 dakika sonra sahadan ayrılması hayli garipsendi.