Mesut neden oynamadı?..

Soma maçında sağ ayak arka adalesinden sakatlanan Batuhan Er, antrenmanda sakatlanan sağ bek Yiğit Canguruile Mesut Özdemir önceki günkü maçta sahadaki yerini alamadı. Mesut Özdemir’in açıklanan ve bilinen bir sakatlığının olmamasına rağmen maçta forma giymemesi maç ayrıntılarında dikkat çeken bir husustu. Elde edilen bilgilere göre Mesut’un ağrıları olduğu için sahaya maçta yer almadığı belirtildi.