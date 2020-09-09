Kaptan Numan çok iyi kumaş

Kocaelispor’un son transferi Numan Çürüksu’ya önceki gün kaptanlık verilmiş, Kaptan Numan Çatalcaspor ile oynanan maçta ilk kez görücüye çıkmıştı. Deneyimli futbolcu saha içi liderliği, iletişimi ve bilinçli futbolu ile dikkat çekti.Çok iyi bir kumaşa sahip olan ve kariyerinde Avrupa maçları ile birlikte 102 Süper Lig maçı bulunan futbolcunun takıma ciddi katkı sağlayacağı net bir şekilde görüldü.