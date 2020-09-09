Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok"

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman’ın Rümeysa Telli ile hayatını birleştirdiği nikâh törenindeki pandemi önlemlerini esneten görüntüler büyük tartışma yarattı. Dilovası’nda İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı Karayolları Tesislerindeki nikâh töreni, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle, 4 Eylül itibarıyla sokak ve kır düğünlerini yasaklayıp, nikâh töreni şeklinde yapılacak düğünlere de bir saatlik süre sınırlaması ile yiyecek içecek ikramı yasağı getirmesinin hemen ertesi günü yapıldı. Pandemi yasakları nedeniyle birçok düğün organizasyonunun iptal edildiği bir dönemde gerçekleşen nikâh töreni, kamuoyuna bin 500 olarak yansıyan kalabalık davetli sayısının yanı sıra süre sınırlamasının aşılıp yiyecek ve içecek ikramı yapılması, toplu görüntü veren takı töreni ve fotoğraf çekimleri nedeniyle de tepkilere yol açtı.

ÇOK DA ÜZERİNDE KONUŞACAK BİR ŞEY YOK

Nikaha katılan isimlerden olan ve nikahı kıyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konu ile ilgili açıklama yaptı. Düğünde maskesiz fotoğraflarını sadece konuşma yaparken olduğunu ifade eden Büyükakın açıklamasında, “Bir şey yanlışsa yanlıştır. Öyle olmaması gerekiyordu. Hiç kimse öyle bir ortamı istemezdi. Ben kendisinin de şanım yürüsün dediğine inanmıyorum, Cemil Bey hepimizden daha çok üzülmüştür. Ben de öyle olmamasını dilerdim. Biz nikahı hızlıca kıydık ve ayrıldık. Çok da üzerinde konuşacak bir şey yok. Hata kim yaptı se hatadır. Bunu savunacak değilim. Cemil Bey de üzüldü biz de üzüldük. Üzerinde durmanın malzeme etmenin de bir alem yok. Bu tür durumlarda biraz da empati yapın. Bazen istediğiniz gibi olmuyor yapamıyorsunuz. Öyle olmaması gerekiyordu, olduğu için de kamuoyundan özür dilemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.