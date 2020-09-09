KOÜ otoparkında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

Olay, bugün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Tıp Fakültesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre D.M. (49) ile B.Ö. (48) otoparkta bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, B.Ö. yanında bulunan tüfeğiyle D.M.’ye ateş etti. D.M.’nin kanlar içinde yerde kaldığını gören vatandaşlar arabayla üniversite hastanesine götürdü. D.M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, B.Ö. ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.