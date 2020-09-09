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09 Eyl 2020 - 20:36- Gündem G: 09 Eyl 2020 - 20:40

Koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti

9 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 837'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 1673 artarak 284 bin 943 oldu.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1673 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 55 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 837'ye, toplam vaka sayısı ise 284 bin 943'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 943 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 943 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 254 bin 188'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

"TEDBİRLERE UYARSAK VİRÜSE KARŞI DAHA GÜÇLÜ OLURUZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım" dedi.

09 Eyl 2020 - 20:36 - Gündem

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