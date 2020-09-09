Gürel ve Saygılı’ya Mutluluklar

Seka Deniz Düğün Salonu’nda Toyota Plaza Kocaeli Kaya Genel Müdürü Cenap Gürel ile Saygılı Eczanesi sahibi Fatma Saygılı ile dünya evine girdi. Çiftin nikâhını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan kıyarken, nikah şahitleri Kocaeli eski Baro Başkanı Ersayın Işık, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Ertaş Erzincan ve Erdal Keskin yaptı.

“İTAAT ET, RAHAT ET DEMİŞLER”

Mualla ve Süleyman Saygılı çiftinin kızları Fatma Saygılı ile Sevim ve Önel Gürel çiftinin oğulları Cenap Gürel’in nikahını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kıydı. Nikahı kıyan Hürriyet, gelinin damadın ayağına basmasıyla damada tebessüm ederek “İtaat et, rahat et demişler. Fatma Hanımın sözünü dinle, rahat et” ifadelerini kullandı. Aile cüzdanını çifte takdim etmek üzere Yıldızlı’ya veren Kaplan, çifte mutluluklar diledi.

“BEN KIZ TARAFIYIM”

Yıldızlı, bugünün İzmir Kurtuluşu’nun yıl dönümü olduğunu belirterek şehitlere rahmet diledi. Aile cüzdanını ise çifte vermek üzere büyüğü olduğunu belirterek Işık’a verdi. Çifte mutluluklar dileyen Işık, “Ben kız tarafıyım. Geline vereceğim aile cüzdanını” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIM SİZİN HAYRANINIZIM”

Çifte nikah hediyesi olarak Atatürk resmi, Kocaelispor’lu yastık ve Türk Bayrağı veren Kaplan’a gelin Saygılı, teşekkürlerini sunarak “Başkanım bu arada sizin hayranınızım” ifadelerini kullandı.