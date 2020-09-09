DEVA Partisi’nden 2 ilçe daha açıklandı

Ali Babacan’ın genel başkanlığında kurulan ve çok hızlı bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamakta olan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yurt sathında olduğu gibi, Kocaeli’nde de hızla çalışıyor. DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi, her hafta yeni ilçeleri açıklayarak, Kocaeli’nin siyasi hayatına yön veriyorlar.

7 İLÇE BAŞKANI AÇIKLANDI

Her Çarşamba günü açıklanan yeni ilçe başkanlıkları kervanına bu kez de Başiskele ve Kartepe ilçeleri katıldı. Böylece 10 Ağustos’ta basının karşısına ilk kez çıkan Kocaeli İl Yönetimi, bir ay bile olmadan 9 ilçe başkanlığını belirlemiş oldu. Başiskele İlçe Başkanlığı’na Görkem Bora Taner ve Kartepe İlçe Başkanlığı’na ise Emre Erhan, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle atandılar. İlçe Başkanlarına yetki belgelerini takdim eden Kocaeli il Başkanı Adem Koç, “Türkiye’nin en merak edilen ve en güvendiği parti haline, kısa sürede halkımızın teveccühü yanı sıra genç ve dinamik ekibimizin de başarısı ile geldik. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’dan ilçe yönetim kurulu üyelerimize kadar bütün ekibimiz, bu ülkeye nasıl daha iyi hizmet ederiz, Türkiye’yi en kısa sürede nasıl düzlüğe çıkartırız diye gece – gündüz demeden bütün gücüyle çalışıyor, varını yoğunu bu yolda değerlendiriyor. Şu ana kadar atadığımız 7 ilçe başkanımızda olduğu gibi Başiskele ve Kartepe ilçe başkanlarımız da ekipleriyle ilçelerimizi, Kocaeli’mizi ve ülkemizi nasıl daha mutlu ve yaşanılacak bir vatan haline getiririz diye çalışıyorlar ve çalışacaklar. Biz de İl Yönetimi olarak sonuna kadar arkalarında duracağız. Yeni İlçe başkanlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” dedi. Ardından yeni atanan ilçe başkanlarına yetki belgeleri takdim edildi.

Başiskele İlçe Başkanı Av. Görkem Bora Taner Kimdir?

1985 İzmit doğumlu olup, Kartepe, Rahmiyelidir. Baba tarafı Artvin, Anne tarafı ise Adanalı’dır. Baba görevi ile gezdiği illerde eğitimimi sürdürmüş, Kars’ta başladığı eğitimine Bolu, Konya, Ankara şeklinde devam etmiştir. 2009 yılında Kocaeli’de Avukatlık stajına, 2010 yılında ise ruhsat alarak avukatlığa başlamıştır. Halen kendi özel ofisinde avukatlık yapmaktadır. Bir dönem Kocaeli Üniversitesi Adalet M.Y.O.’nda öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. 3 yıl kadar Adalet ve Kalkınma Partisi’nde aktif siyasette bulunmuş, 2019 yılında ise ayrılmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kartepe İlçe Başkanı Emre Erhan Kimdir?

Emre Erhan İş İnsanı olup, 1980 İzmit doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2006 - 2008 yılları arasında Londra’da eğitime devam etmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 2011 yılından bu yana kurucusu olduğu İSG Danışmanlık firmasında aktif iş hayatını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.