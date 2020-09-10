Kocaelispor - Kırklarelispor (Canlı anlatım)

Kocaelispor Kartepe’de son özel maçında rakibi Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi.

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1-0 KOCAELİSPOR

Dk. 4: Kocaelispor Mervan’ın golü ile öne geçti. Savunma arkasına koşu yapan genç futbolcu şık bir hareketle kale ve rakip futbolcudan kendisini kurtardı. Mervan’ın şutunda top sağdan ağlarla buluştu.

Dk. 8: Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Hakan Demirci sağdan ceza sahasına girdi ve bir anda kaleci Umut’u karşısında gördü. Hakan’ın orta şut karışımı vuruşunda Mervan’dan önce kaleci Umut topun hakimi oldu.

Dk. 15: Kırklarelispor gole yaklaştı. Soldan gelişen atakta Mert Sinan yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Bayram sağına uzanarak topu çıkardı.

Dk. 26: Mervan bir kez daha golle burun buruna geldi. Savunmanın hatası sonrası Mervan ceza sahası içinde topla buluştu ancak dengesini bulamadığı için mutlak bir gol kaçırdı.

Dk. 30: Talha Mayhoş’un şutunda Umut soluna uzanarak topu kurtardı.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

1-1 Kırklarelispor Kubilay'ın penaltı golü ile skora beraberliği getirdi.

Dk. 64: Kırklarelispor 2-1 öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Emre Balkı’nın ceza sahası yakınlarından çektiği şutta top sağdan filelerle buluştu. (1-2)

Dk. 68: Kırklarelispor ceza sahası içinde yükselen topu yumruklamak isteyen kaleci Umut, Hakan Demirci’ye istemeden de olsa yumruk attı. Kazanılan penaltıyı Dilaver sağdan ağlara gönderdi. (2-2)

Dk.90: Kocaelispor’da Erdinç’in sağ ayağı ile çektiği şut sağdan dışarıya çıktı. Aynı dakika içinde Cerem Talha ceza sahası içinde kaleye göndermek istedi, rakip savunma son anda araya girdi.

Maç bitti...

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KOCAELİSPOR: Bayram, Bahri Can, Numan, Batuhan Yayıkcı, Gökhan, Mesut, Serdar, Hakan, Dilaver, Talha, Mervan

KIRLARELİSPOR: Umut, Davut, İbrahim, Hamza, Serkan, Emre, Yunus, Mert, Ersel, Kubilay, Görkem