​Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma misyonuyla gerçekleştiren Ford Otosan, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirket, raporda dünya çapında rekabet gücünü ve verimliliğini artıran uygulamalar başta olmak üzere kurum içi girişimcilik ve toplumu odağına alarak hayata geçirdiği projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Ford Otosan, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın (GRI Standards) “temel” (core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Şirket Sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ve sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören “FTSE4Good - Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”ndeki yerini koruyarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP) notunu C’den B’ye yükseltti.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2019 sürdürülebilirlik raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuza ulaşma yolunda sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerine odaklanarak kurum içi girişimcilik ve inovasyonu şirketiminizin tüm kademelerine yaymaya 2019 yılında da devam ettik. ‘Büyük veri’yi kullanarak, üretim süreçlerimizde daha fazla verimlilik sağlarken, üretim faaliyetleri kaynaklı çevresel performansımızı geliştiriyor, ürünlerimizi daha da sorumlu hale getiriyoruz. Ayrıca, çevik çalışma şekli ile daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri için çalışmalarımıza devam ediyor, hiyerarşiyi yok ediyoruz. Yarını inşa ederken, farklılıkları ve çeşitliliği destekliyor, sektördeki kadın-erkek eşitliğini sağlamak için öncü adımlar atıyoruz. İşe alımlarda kadın kotası uygulaması ile otomotiv sektöründe kadın istihdamı lideriyiz. Çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle ortaya çıkan tüm yenilikçi projeler ve dönüşüm sayesinde hedeflerimize ulaşıyor, rekabet gücümüzü artırırken sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlıyoruz.”

Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde üretim faaliyetlerinin çevresel etkisi azaltılıyor

Ürettiği birim araç başına düşen enerji tüketimini ve sera gazı salınımını azaltma hedeflerine ulaşmak üzere çalışan Ford Otosan, farklı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini hayata geçiriyor. Gölcük ve Sancaktepe Fabrikalarında bina dış cephesini kapsayan panellerden oluşturulan ‘Solarwall’ sistemiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma için güneş ışınlarını kullanıyor. Ayrıca, Gölcük Fabrikasında kurulan yedi rüzgâr türbini ile şirketin tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya çalışıyor. Aydınlatma konusunda ise LED dönüşümlere odaklanan şirket, 2019’da hayata geçirdiği ‘Suntracker’ sistemleriyle güneşten gelen ışığı atölyelerini aydınlatmak için kullanmaya başladı.

Kurum içi girişimcilik ve inovasyon kültürü üretim süreçlerinde verimlilik sağlıyor

Ford Otosan çalışanların fikirlerine ve uzmanlıklarına değer vererek bu amaçla yetkinliklere yatırım yapıyor ve inovatif projeleri destekliyor. Bunlardan biri üretim süreçlerini mükemmelleştirmeye katkı sağlayacak ‘WhistleTracker’ Projesi oldu. Ustaların preslenme esnasında oluşan sesi dinleyerek parçalarda hasar olup olmadığını anladığı, ciddi bir uzmanlık, vakit ve yetkinlik gerektiren bu süreçten esinlenerek geliştirilen projede, özel yazılımlarla elde edilen ses verileri dijital filtrelerden geçirilerek parçada hata varsa anında tespit edilmesini sağlıyor. Ürün, süreç ve iş modellerinde yenilikçiliği benimseyen Ford Otosan, sadece geleneksel bir araç üreticisi olarak değil, hizmet üretip sektöre yön veren, hayal edilenin ötesinde ulaşım olanaklarını şekillendiren ve yenilikçilikle ön plana çıkan bir şirket olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla sürdürülebilirlik performansını tüm paydaşlarıyla paylaşan Ford Otosan’ın 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’na https://www.fordotosan.com.tr/ documents/Documents/Surd_ Raporlari/ford_otosan_ surdurulebilirlik_raporu_2019. pdf adresinden ulaşılabiliyor.