Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark’ın işlettiği 800C, 800K ve 800CK hatları, son seferini gerçekleştirecek. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte 4 Temmuz’da başlayan seferler 13 Eylül 2020 Pazar günü sonlanacak.

AKTARMASIZ ULAŞTIRDI

800 Cebeci (800C), 800 Kerpe (800K) ve 800 Kerpe Cebeci (800CK), yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte deniz sezonunun açılmasıyla gerçekleştirdiği seferleri ile tatilcileri Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştırdı. Sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştiren bu 3 hattı, vatandaşlar popüler deniz otobüsleri olarak tanımladı. Hatlar, vatandaşların Kerpe, Kefken, Cebeci ve Kumcağız sahillerine konforlu ulaşımını sağlayarak bu yıl da görevini tamamladı.

VATANDAŞLARIN TERCİHİ OLDU

Hafta sonu 800K ve hafta içi 800CK hatları ile özellikle Miço Kadınlar Plajı’na gitmek isteyen kadınların tercih ettiği otobüs çok sevildi. Aktarmasız olması ile ön plana çıkan otobüsler, kadınlar plajına gitmek isteyen vatandaşların birinci tercihi haline geldi. Körfez ilçesinden başlayan yolculukla Kandıra Kadınlar Plajına kadar aktarmasız seyahat edilebilen otobüs, sıklıkla kullanıldı.