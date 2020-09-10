Hürriyet, Yenimahalle ve Serdar’ı beton yolla bağlıyor

İzmit Belediyesi, uzun yıllardır bakım yapılmayan Yenimahalle ve Serdar Mahallesini birbirine bağlayan Erdil Sokak’ta süratle çalışmalara başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından yapımı uzun süren alt yapı çalışması sonrası, ekipler vakit kaybetmeden beton yol yapımına başladı. Bölge sakinleri, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hızla devam eden çalışmalar tamamlandığında 700 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde yeni bir beton yola kavuşacak.
ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
İzmit Belediyesi, yıllar içinde çukurlar oluşan ve araç trafiğinin zorlaştığı yolda, vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması için beton yol yapımına başladı. Ekipler, deforme olan ve toz kaldıran yolu kullanışlı hale getirmek için toplam 785 metreküp beton kullanacak. İzmit Belediyesi tarafından hızla devam eden beton yol çalışması tamamlandığında Yenimahalle sakinleri çok daha kaliteli ve kullanılabilir bir yola kavuşacak. Çalışma süresince yol her gün tankerlerle sulanarak, yoldan toz kalkması da engellenecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.