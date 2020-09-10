Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprüsü bağlantı yolu üzerindeki aydınlatma ışıklarının gündüz vakti yanık vaziyette olduğu görüldü. Konuyla ilgili Kocaeli Adliyesi’nde çalışan personel sabah şahit olduğu duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Kocaeli Adliyesi personeliyim İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprüsü bağlantı yolu üzerindeki tüm aydınlatma ışıkları gündüz vakti yandığı için 186’yı aradık. Durumu bildirerek kapatılmasını istedik, fakat ilgililer konunun karayollarıyla alakalı olduğunu söylediler ve karayolunu aradık. Karayolu ise buranın otoyol olmadığını, D-100’ün onlara ait olduğunu belirterek kapattı.”

“MUHATTAP BULAMADIK”

“Konuyla ilgili bir türlü çözüme ulaşamayan vatandaş, en son çare İzmit Belediyesi’ni aradığını dile getirerek, “İzmit belediyesini aradık ve durumu ilettik Sedaş’ın ilgilendiğini onları aramamızı söylediler. Sonuç olarak bahse konu karayolları üzerindeki ışıkların muhattabını veya ulaşabilir diye düşündüğümüz kimseye ulaşamadık” dedi.

“BU KADAR ZOR OLMAMALI”

“Çözüme ulaşmanın bu kadar zor olmaması gerektiğini belirten adliye personeli, “Milli servet boşa harcanıyor ve ortalıkta muhatap bulamıyorsunuz. Belki de 1 ışık tamiri için test aşamalı açıldı veya açılıp kapatması unutuldu. Bize Adalet Bakanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli olmayan ışıkları söndürün odadan ayrılırken ışıkları bilgisayarları kapatın diye yazı gönderiyor ama devletin yüzlerce ışığı gündüz vakti sokakta yanıyor“ diye konuştu.