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10 Eyl 2020 - 15:46- Gündem G: 10 Eyl 2020 - 16:55

 “Önce kendi işlerimizi yapalım kalırsa yaparız”

Büyükşehir Bselediyesi Eylül ayı meclis toplantısında CHP Grubu artan kadın cinayetleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin bir kadın sığınma evi daha yapmasını istedi. Önergeler tartışılırken Büyükakın, “Önce kendi işlerimizi yapalım kalırsa bunları yaparız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 101 gündem maddesi görüşüldü.

CHP’li Meclis Üyeleri Mehmet Nuri Paşa ile Engin Taşdemir Derince Araptepe mevkiinde bulunan 20 metrelik ana yolun kamulaştırılması isterken, CHP’li Meclis Üyeleri Pınar Naak ve Özlem Ejderoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir başka önergede kadın cinayetlerinin artması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin bir kadın sığınma evi daha yapmasını talep etti. Ayrıca kadın sığınma evinin yanı sıra bir de yaşlı bakım evi yapılması gerektiği belirtildi.

“BAKANLIK YETERSİZ KALDI”

Büyükakın, söz konusu önergelerle ilgili, “Barınma merkezleri ilçe belediyelerinin yetkisinde. Büyükşehir Belediyesi meclisine alarak neyi tartışacağız” şeklinde soru yöneltti. Taşdemir, huzurevi yetkisinin ilçe belediyelerinde olmadığını belirterek, “Demek ki bakanlık yetersiz kaldı ki vatandaşlar böle bir talepte bulundu” dedi. Büyükakın, “Biz mi yapalım” şeklindeki sorusuna Taşdemir, “Gerekirse yapalım. Birçok bakanlık ile ortak projeler yapıyoruz. Aile Bakanlığı ile de böyle bir çalışma yapabiliriz” şeklinde konuştu . Taşdemir’e cevap veren Büyükakın, “Önce kendi işlerimizi yapalım kalırsa bunları yaparız” dedi.

10 Eyl 2020 - 15:46 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - TABIKI ONCE YANDASLARIN CEBI SONRA YANCILAR KALIRSA ARTIKLAR VATANDASA.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Eylül 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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