“İzmit Belediyesi’ni artık hazmedin”

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 101 gündem maddesi görüşüldü.

“NE DEMEK NEREYE HARCAYACAĞIZ?”

Mecliste gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada gelir konusunda tartışma yaşandı. Vergi tartışması, yıllardır vatandaşların mağdur olduğu Cedit tartışmasına döndü. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, gelirlerle ilgili, “Yaklaşık 3 Milyar TL bütçeyi yönetiyorsunuz. Birçok büyük projeleri bakanlığa devrettiniz. Eğitim alanlarını kamulaştırmayacaksak nereye harcayacağız bu paraları” dedi. Büyükakın, Taşdemir’e yönelik, “Ne demek nereye harcayacağız. Gelin bir gün gezdireyim seni. Projelerin hepsi para” dedi. Taşdemir ise, “Büyükşehir’in işi sadece yol mu yapmaktır? Huzurevinden bahsediyoruz. Maliyetli buluyorsunuz. Kamulaştırmayı getiriyoruz. Maliyetten bahsediyorsunuz“ dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Taşdemir’in konuşmasın esnasında söz alan AKP’li Meclis Üyesi Hasan Numan Tonka, “Siz Ceddit’teki projeyi yapamadınız. Ve projeyi devrettiniz” diye tepki gösterdi. Sözlerine devam eden Tonka, “Kendi yaptıklarını 27 milyona araç alıp bunu devlet protokolü ile açtılar” derken sesini yükseltmesi mecliste tansiyonu da yükseltti. CHP’li Meclis Üyesi ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Herkes birbirine karşı nezaketi korumak zorunda. Bu konuda kimsenin rahatsızlık duymaması gerekiyor. Konu araçlardan açıldığı için söz aldım. 50 milyon istedik 27 milyon verdiler. 27 milyon için başvurduk; ‘devlet vermeyeceğiz’ dedi; 10 milyon TL alabildik” dedi.

“HAZMEDEMİYORSA SODA VERELİM”

CHP’li meclis üyesi Engin Taşdemir ise, “Araç alınmasında neden rahatsız arkadaş anlamadım. Teşekkür etmeyi de biliyoruz. Laf olsun diye eleştirmeyip çözüm odaklı çalışıyoruz. Bir meclis üyesi neden huzurevi tartışması yapıyor. İzmit Belediyesi’nin artık hazmedilmesi lazım. Nasıl biz Büyükşehir Belediyesi’ne, Körfez Belediyesi’ne, Derince Belediyesi’ne saygı duyuyorsak bu arkadaşın da İzmit Belediyesi’ne saygı duyması gerekiyor. Hazmedemiyorsa su yerine soda verelim bu arkadaşa” dedi.