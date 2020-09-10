Üniversiteli genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle daha önce tedavi gördüğü öğrenilen Özkan Altındere (24) babasının balkonda oturduğu esnada 4'üncü kattaki evin penceresinden zemine atladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altındere, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DAHA ÖNCE 2 KERE DAHA ATLAMIŞ

Ağır yaralanan Altındere, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gemi Kaptanı olan İlker Altındere’nin oğlu olan Özkan Altındere’nin acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olay yeri inceleme ekipleri ev içerisinde ve çevresinde inceleme yaparken Altındere’nin daha önce de 2 defa daha intihar etmek amacıyla evinin balkonundan atladığı ve bir süre hastanede yattıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Özkan Altındere’nin cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.