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10 Eyl 2020 - 16:38- Siyaset G: 10 Eyl 2020 - 16:55

Cedit için Büyükakın’a yetki, komisyonda

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Cedit Mahalelsi hakkında bakanlık ile gerekli protokollerin imzalanması için Başkan Büyükakın’a yetki verilmesi oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 101 gündem maddesi görüşüldü.

KADIN SIĞINMA EVİ TALEBİ

Meclis gündemi öncesi önergeler görüşüldü. CHP’li Meclis Üyeleri Mehmet Nuri Paşa ile Engin Taşdemir Derince Araptepe mevkiinde bulunan 20 metrelik ana yolun kamulaştırılması isterken, CHP’li Meclis Üyeleri Pınar Naak ve Özlem Ejderoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir başka önergede kadın cinayetlerinin artması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin bir kadın sığınma evi daha yapmasını talep etti. Ayrıca kadın sığınma evinin yanı sıra bir de yaşlı bakım evi yapılması gerektiği belirtildi.

“BAKANLIK YETERSİZ KALDI”

Büyükakın, söz konusu önergelerle ilgili, “Barınma merkezleri ilçe belediyelerinin yetkisinde. Büyükşehir Belediyesi meclisine alarak neyi tartışacağız” şeklinde soru yöneltti. Taşdemir, huzurevi yetkisinin ilçe belediyelerinde olmadığını belirterek, “Demek ki bakanlık yetersiz kaldı ki vatandaşlar böle bir talepte bulundu” dedi. Büyükakın, “Biz mi yapalım” şeklindeki sorusuna Taşdemir, “Gerekirse yapalım. Birçok bakanlık ile ortak projeler yapıyoruz. Aile Bakanlığı ile de böyle bir çalışma yapabiliriz” şeklinde konuştu . Taşdemir’e cevap veren Büyükakın, “Önce kendi işlerimizi yapalım kalırsa bunları yaparız” dedi.

“ÜCRETSİZ TAŞINMASINI İSTİYORUZ”

Saadet Partisi Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy meclise sunduğu önergede, “Ülkemizde millilik unvanı almış ülkemizde birçok milli sporcu bulunmaktadır. Millilerimiz altyapı ve tesis konusunda sıkıntı yaşamaktadır. İlimiz genelinde kanuni engel yoksa ücretsiz taşımasını istiyoruz” dedi. Büyükakın önergeye verdiği sözlü cevapta hukuki olarak engel olduğunu belirterek konunun araştırılıp görüşülmesini istedi.

“KAMULAŞTIRMA YAPMAKTAN İŞ YAPAMAYIZ”     

Dilovası Belediyesi Çerkeşli Mahallesi’nde imar değişikliği maddesinde CHP’li Meclis Üyeleri alanın kamulaştırılmasını isterken, Büyükakın belediyenin toplam 118 milyon TL kamulaştırma bütçesi olduğunu belirterek otopark için kamulaştırma yapmanın gereksiz olduğunu belirtti. Büyükakın, İzmit Kadıköy Katlı Otoparkı örneği vererek, “Kadıköy Katlı Otoparkı’nı ücretsiz yapıyoruz. İnsanlar oraya park edip evine gitmek istemiyor. Para çok olur alalım dursun denilebilir. 118 milyon TL kamulaştırma bütçemiz var. Kamulaştırma yapmaktan iş yapamayız. Kentsel yenilenmeler düşünmeliyiz” dedi.

“NE DEMEK NEREYE HARCAYACAĞIZ?”

Mecliste gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada gelir konusunda tartışma yaşandı. Vergi tartışması, yıllardır vatandaşların mağdur olduğu Cedit tartışmasına döndü. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, gelirlerle ilgili, “Yaklaşık 3 Milyar TL bütçeyi yönetiyorsunuz. Birçok büyük projeleri bakanlığa devrettiniz. Eğitim alanlarını kamulaştırmayacaksak nereye harcayacağız bu paraları” dedi. Büyükakın, Taşdemir’e yönelik, “Ne demek nereye harcayacağız. Gelin bir gün gezdireyim seni. Projelerin hepsi para. Bir yol yapıyoruz 20 trilyon gidiyor. Konuşmak kolay. Muhalefet sorumsuzluk makamı değil” dedi. Taşdemir ise, “Büyükşehir’in işi sadece yol mu yapmaktır? Huzurevinden bahsediyoruz. Maliyetli buluyorsunuz. Kamulaştırmayı getiriyoruz. Maliyetten bahsediyorsunuz“ dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Taşdemir’in konuşmasın esnasında söz alan AKP’li Meclis Üyesi Hasan Numan Tonka, “Siz Ceddit’teki projeyi yapamadınız. Ve projeyi devrettiniz” diye tepki gösterdi. Sözlerine devam eden Tonka, “Kendi yaptıklarını 27 milyona araç alıp bunu devlet protokolü ile açtılar. Yahu sizin aldığınız o araç yatırımı kadar işi her yıl yapıyoruz her yıl” derken sesini yükseltmesi mecliste tansiyonu da yükseltti. CHP’li Meclis Üyesi ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Herkes birbirine karşı nezaketi korumak zorunda. Bu konuda kimsenin rahatsızlık duymaması gerekiyor. Konu araçlardan açıldığı için söz aldım. 50 milyon istedik 27 milyon verdiler. 27 milyon için başvurduk; ‘devlet vermeyeceğiz’ dedi; 10 milyon TL alabildik” dedi.  

“HAZMEDEMİYORSA SODA VERELİM”

CHP’li meclis üyesi Engin Taşdemir ise, “Araç alınmasında neden rahatsız arkadaş anlamadım. Teşekkür etmeyi de biliyoruz. Laf olsun diye eleştirmeyip çözüm odaklı çalışıyoruz. Bir meclis üyesi neden huzurevi tartışması yapıyor. İzmit Belediyesi’nin artık hazmedilmesi lazım. Nasıl biz Büyükşehir Belediyesi’ne, Körfez Belediyesi’ne, Derince Belediyesi’ne saygı duyuyorsak bu arkadaşın da İzmit Belediyesi’ne saygı duyması gerekiyor. Hazmedemiyorsa su yerine soda verelim bu arkadaşa” dedi.

CEDİT İÇİN YETKİ KOMİSYONDA

Meclis’te Cedit Mahallesi hakkında Bakanlık ile gerekli protokollerin imzalanması için Büyükakın’a yetki verilmesi maddesi gündeme geldi. Cedit Mahallesi’nde yapılaması planlanan kentsel dönüşüm projesinde; riskli altındaki alanların dönüştürülmesi için kamu kurum kuruluşları ile protokol, iş birliği protokolleri, ek protokol, kamulaştırma, trampa, taşınmaz devirlerinin yapılması hususlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verilmesi oy birliğiyle komisyona havale edildi. Ayrıca, Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kars’a bağlı Akyaka Belediyesi’nin kardeş şehri olması teklifi ve belediye ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılacak protokol için Büyükakın’a yetki verilmesi oy birliğiyle komisyona havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısı ise 15 Ekim Perşembe günü saat 15:00’da yapılacak.

10 Eyl 2020 - 16:38 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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