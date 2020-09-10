Görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden uzaklaştırılan kaymakamlar hakkında yapılan haberlere ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır" diyen Soylu, bu kişilerin FETÖ ile ilişkilendirilme iddialarını da yalanladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar; "Kısa bir süre önce 4 Eylül'de 58 mülki idare amiri açığa alındı, 31'i kaymakam. FETÖ ile ilişkilendirme iddiaları tamamen yalandır. Devletin istihbarat birimlerinin FETÖ'ye yönelik olarak devam eden operasyonları ve soruşturmaları var.

"HEPSİ 8-12 YILLIK KAYMAKAMLAR"

Bazen bize isimler geliyor, biz de dosyasına bakar; bu kişileri önce açığa alırız, sonrasında mahkeme bir karar verir. İdari soruşturma da yürütülür. Son kararımızda açığa alınan kişiler arasında ilk kez açığa alınanlar olduğu gibi, daha önce haklarında göreve iade edilmiş kişiler olduğu gibi, idari ve adli soruşturmaları kapatılanlar gibi burada da 58 kişiyle ilgili bu tip değerlendirmeler oldu. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim kadarıyla 2008-2009-2012 belki 2013'te yani hesap ettiğimiz gibi 8 ile 12 yıllık kaymakamlardır.

"SAHTE KAHRAMANLARDAN BIKTIM"

15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Buna şahsım da dahildir. Biz buradan gideceğiz ama bu devlet ebettir, bu millet ebettir. Bu süreçte kendine rol biçmeye kalkan sahte kahramanlardan bıktım. Bu kadar net. Biz gereğini yapıyoruz. Gözlerini hırs ve kin bürümüş.

"ELLERİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bizim bakanlığımıza saldırmalarının sebebi de, İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ soruşturmalarındaki önemidir. FETÖ soruşturmaları için iki kurum kritiktir. Emniyet ve yargı. Bu yüzden bu işbirliğini zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.

"5 BİN 560 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

15 Temmuz 2016'da İçişleri Bakanlığı bünyesinde 138 bin 361 jandarma personeli vardı. Bunun 50 bini hükümlü jandarmaydı. Yani o tarihte kadrolu personelimiz 70 bin civarındaydı. O zamandan bu yana ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 560. Hala açıkta bulunanların sayısı ise 2 bin 935. Aynı tarihte emniyetteki personel sayımız 273 bin kişiydi. Emniyet teşkilatımızdan FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilen kişi sayısı ise 30 bin 580."