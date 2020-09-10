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10 Eyl 2020 - 17:00- Gündem G: 10 Eyl 2020 - 17:03

İzmit Belediyesinin kadın şoförleri yollarda

Kadın istihdamına önem veren ve kadınların her alanda olması gerektiğine inanan Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi bir ilke daha imza atarak iki kadın şoförü belediye bünyesinde istihdam etti. 
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Kadınların her alanda olması gerektiğine inanan ve kadın istihdamına önem veren Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi ilklere imza atmaya devam ediyor. Sınav ve mülakat yöntemiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki kadın şoför istihdam eden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, böylece kadının her alanda var olduğunu bir kez daha gösterdi.


“SABAH İŞE GİDİYORUM, AKŞAM ÇOCUKLARIMLA İLGİLENİYORUM”


İzmit Belediyesinde işe giriş sürecini anlatan kadın şoför Emine Demir, “İnternet ve gazete üzerinden iş başvurusunu takip ettim. Sınavlara katıldım ve kazandım. İşe başladıktan sonra gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadınların böyle yerlerde olmaları, ayakta durmaları çok çok önemli bence. Sabah kalkıp işime geliyorum, akşam eve gittiğimde evimle, çocuklarımla ilgileniyorum. Ben çok mutluyum başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.


“BEN BİR KADIN VE BİR ANNEYİM”


Süreç ile ilgili yaşadıklarını anlatan kadın şoför Şennur Ersin, “İzmit’te doğmuş, büyümüş bir İzmit kadını olarak Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Günümüzde kadınlarında bir takım yerlerde söz sahibi olabileceğini ispatlama şansımız olduğunu düşündüm. Sınavlara girdikten sonra kazanıp işe başlayabileceğimiz söylendi. Kimse çekimser olmasın, ben bir kadınım ve bir anneyim. Allah’ın izniyle biz bu işin üstesinden geliyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

10 Eyl 2020 - 17:00 - Gündem

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