Çocuk Üniversitesinde Yeni Kayıtlar Başladı

Hali hazırda 650 kayıtlı öğrencisi bulunan “Başiskele Çocuk Üniversitesi”nde 1. Kademe eğitimleri için 200 yeni öğrencinin kesin kayıtları alınmaya başlandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, üniversitenin ana binasının bahçesindeki açık alanda öğrencilerin kayıtları alınmaya devam ediyor. Başiskele Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi ortaklığında eğitim veren Başiskele Çocuk Üniversitesinde; çocukların özel yeteneklerini keşfedip geliştirmek, onları yeteneklerine uygun eğitim desteği ile daha bilinçli, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, özgüveni yüksek, üretken bireyler haline getirebilmek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

“GÜZEL İŞLER BIRAKMA GAYEMİZ VAR”

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, kesin kayıt süreci ile ilgili velilerimize ve öğrencilerimize hitaben: “Güzel işlerin başkenti Başiskelemizde yaptığımız her işin arkasında geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel eserler bırakma gayesi var. Bu şuurla kentimize her anlamda kalıcı, güzel ve gönülden işler katmayı hedefliyor ve bu geleceğin temellerinin en sağlam şekilde atılması için eğitimin ne kadar büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Eğitimin temelleri şüphesiz ki ebeveynlerin öncelikle evde atılmaktadır. Söz konusu yetenek geliştirme ve öğreti sistemi bu yapının üzerine inşa edilmektedir. Bu bağlamda büyük katkınız, hassasiyetiniz ve fedakârlığınızdan dolayı siz değerli velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.