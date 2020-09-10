4.kattan düşen minik Zehra yaşamını yitirdi!

Alınan bilgiye göre Başiskele Altınkent Mahallesi Karşıyaka Kalıcı Konutlarında ikamet eden ve Körfez Kıranlar Pompa isimli iş yerinde çalışan Hüseyin Kalbimferah ile Nuray Kalbimferah çiftinin 2 çocuğundan biri olan Zehra Kalbimferah (5) bir süre önce ailesiyle birlikte Nevşehir’de bulunan halasına ziyarete gitti. Burada yaklaşık bir hafta önce 4. kattan zemine düşen Zehra ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Kalbimferah tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit Oto Kurtarıcı’nın sahibi olan Hakan Kalbimferah’ın da yeğeni olan Zehra Kalbimferah’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Zehra Kalbimferah’ın cenazesi Altınkent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.