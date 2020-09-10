DEVA Partisi Kocaeli’ne Çıkarma Yaptı

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı, kısa sürede ise halkın umudu haline gelen Demokrasi Ve Atılım (Deva) Partisi’nin Genel Merkez Yöneticileri, bugün Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. Genel Merkez Başkanlık Kurulu Üyesi Doğa Şanlıoğlu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar ve Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş tarafından yeni il binasında ve Kocaeli İl Başkanı Adem Koç’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

KOCAELİ İL YÖNETİMİ NAKIŞ NAKIŞ İŞLENMİŞ

Genel Merkez Başkanlık Kurulu Üyesi Doğa Şanlıoğlu İl Yönetim Kurulu Üyeleri’ne hitaben, “Sayın İl Başkanımız Adem Koç burada müthiş bir başarıya imza atmış. Adeta bir nakış gibi ince ince işlenmiş ve özenle seçilmiş bir il yönetimiyle bugün tanışmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kentin bütün renklerinden ve kesimlerinden temsilcilerin bulunduğu bir il yönetimi ile karşı karşıyayım. Gurur duyduk” dedi.

KENTİN BÜTÜN RENKLERİNİN BULUNDUĞU BİR İL

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar da il yönetim kurulu üyeleri ile tanıştıktan sonra, “Doğu Marmara bölgesinin teşkilatlanmasından sorumlu kişilerden birisi olarak, burada çok donanımlı ve çok başarılı bir il yönetimini görmekten gurur duydum. İşçisinden sağlıkçısına, gazetecisinden öğrencisine, sendikacısından iş insanına ve hatta ev hanımlarına kadar toplumun bütün kesimlerini burada görüyorum. İnanıyorum ki, bu kadro ile Kocaeli İl Teşkilâtı büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

KOCAELİ’NİN VE TÜRKİYE’NİN BÜTÜN RENKLERİ DEVA PARTİSİ’NDE

Daha sonra söz alan DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş de Kocaeli teşkilâtının kısa sürede büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, Genel Merkez’den gerçekleşen bu ziyaretin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın, Genel Başkan Yardımcımız Nihat Ergün’ün ve Genel Merkez teşkilâtımızın arkamızda olduğunu bilmek bize güç veriyor” dedi.