Koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1512 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 58 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 895'e, toplam vaka sayısı ise 286 bin 455'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1219 OLDU



Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 255 bin 407'ye yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, ağır hasta sayısı 1209, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.

"TEDBİRLER BİRLİKTE MÜMKÜN"

Bakan Koca, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün" ifadelerini kullandı.