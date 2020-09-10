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10 Eyl 2020 - 21:28- Gündem G: 10 Eyl 2020 - 21:45

Yaman'ın oğlunun düğünü Bakan Koca'ya soruldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya AKP milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni soruldu.

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AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni düzenlemiş ve nikahta korona virüsü yönelik tedbirlerin ihlal edilmişti. Toplantıda Koca’ya bu tören hatırlatılarak “Sizin özellikle bu konuda vatandaşlara uyarınız olacak mı?” sorusu yöneltildi.

HERKES TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDA

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini dile getiren Koca, şu yanıtını verdi:“Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani insandan insana geçen, salgını giderek daha da arttırabilecek olan mekanların, ortamların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması kanaatindeyim. Dolayısıyla herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yaparak bu salgınla mücadelede yer alması gerektiği kanaatindeyim.”

10 Eyl 2020 - 21:28 - Gündem

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