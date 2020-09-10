Yaman'ın oğlunun düğünü Bakan Koca'ya soruldu!

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni düzenlemiş ve nikahta korona virüsü yönelik tedbirlerin ihlal edilmişti. Toplantıda Koca’ya bu tören hatırlatılarak “Sizin özellikle bu konuda vatandaşlara uyarınız olacak mı?” sorusu yöneltildi.
HERKES TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDA
Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini dile getiren Koca, şu yanıtını verdi:“Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani insandan insana geçen, salgını giderek daha da arttırabilecek olan mekanların, ortamların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması kanaatindeyim. Dolayısıyla herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yaparak bu salgınla mücadelede yer alması gerektiği kanaatindeyim.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.