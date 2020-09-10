“Geleceğin Polisanı’nı inşa ediyoruz”

Yarım asrı aşkın tecrübemiz ile; “Geleceğin Polisanı”nı yüzünü yeni nesile dönmüş, global bir oyuncu olarak inşa ediyoruz. Operasyonlarımızı teknolojik gelişmelere ve geleceğin beklentilerine göre dönüştürüyor, faaliyetlerimizi disiplinli finansal bir yaklaşım ile yönetmek üzere her iş kolumuzda verimlilik analizi yaparak ilerliyoruz. Aynı zamanda topluma ve doğaya olan sorumluluklarımızı da iş yapış biçimimizin bir parçası olarak görüyoruz, bu doğrultuda 2018 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olduk. Faaliyetlerimizi Sözleşme’de belirtilen on ilkenin getirdiği farkındalıkla gerçekleştiriyoruz. Dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik, güvenilirlik ve takım çalışması ilkeleri başta olmak üzere tüm şirket değerlerimizi de kurumsal kültürümüzün önemli bir unsuru olarak görüyoruz.

POLİSAN KANSAİ BOYA’DA ENDÜSTRİ 4.0 KALİBRASYONUNDA ÜRETİM

Japon Ortaklığımız Polisan Kansai Boya’nın Gebkim’deki endüstri 4.0 kalibrasyonuna sahip boya üretim tesisinde operasyonlarımızı daha hızlı, etkin ve yüksek kaynak verimliliği ile gerçekleştiriyoruz. Sektöründe ilk Leed Gold sertifikalı tesisimizin 2019 yılında üretim süreçlerinde verimlilik performansı 2,5 kat yükseldi. Türkiye genelindeki çeşitli KOBİ ve konut projelerine, sanayi tesislerine ve alanında Türkiye’de en büyük 3. olan İkitelli Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri de dahil sağlık tesislerine ürün tedarik etmeye başladık.

POLİSAN KİMYA’DA FORMALDEHİT REÇİNELERİ ÜRETİMİNDE YATIRIM PLANI

Polisan Kimya tesislerimizde yeni reaktör yatırımımız ile %33’lük enerji, destilat suları geri kazanımı ile 12 bin m3 su ve atık ısı geri kazanımı ile 2,6 milyon m3 doğalgaz tasarrufu sağladık. Yanı sıra müşteri sahasında da kaynak tüketimini azaltacak ürün geliştirmelerimize devam ettik. Polisan Kimya’da formaldehit reçineleri üretiminde verimliliği artırmak üzere bir yatırım planımız bulunuyor. Dünyanın lider kimya şirketi Dow Chemical ile olan ortaklığımızın bize sağladığı avantajı deneyimimizle birleştirerek kimya operasyonlarımızda büyümeye devam ediyoruz.

POLİPORT’TA; ÜLKEMİZ TERMİNALLERİNDEKİ EN BÜYÜK SIVI AKIŞ ÖLÇER SİSTEMİNE SAHİBİZ

Liman operasyonlarımızı yürüten Poliport’ta, hız kesmeden devam eden lojistik trafiği ve genişleyen müşteri portföyü sayesinde elleçlediğimiz toplam yük arttı. Poliport’un yatırımlarını terminal doluluk oranına göre gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz terminallerindeki en büyük sıvı akış ölçer sistemine sahibiz. Bazı tanklarımızda yenilikçi proses otomasyon sistemi olan DeltaV’ye geçiş yaptık. API 650/653, API 570 bakım standartlarına uyumumuzu %30 güçlendirdik. 17 yeni tank yatırımımız operasyon kabiliyetimizi artırdı.”

YUNANİSTAN’DAKİ PET OPERASYONUMUZ ‘’POLİSAN HELLAS’’

Yunanistan’daki PET operasyonumuz ‘’Polisan Hellas’’’ta PET geri dönüşümü yatırımı yapıyoruz. Üretim süreçlerini, global piyasalardaki talep ve fiyatlandırma dinamiklerini yakinen takip ederek yönettiğimiz bu tesisimizde; petrol türevi hammadde fiyatlarının toparlanması ile birlikte, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir görünüm bekliyoruz.

GELECEK ELİMİZDE

PoliKantar, PolisanEPDK ve PoliSaha gibi geliştirdiğimiz dijital varlıklar ile operasyonlarımızda kaynakları daha etkin kullanıyoruz. 2012’den bu yana karbon ayak izimizi %45 azalttık. AR-GE çalışmalarımız ile çevreye ve insan sağlığına duyarlı ekolojik ürünlerimizin sayısını ve çeşitliliğini artırdık. Sorumlu ürün ve üretim yaklaşımı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızı güçlendirmek üzere Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, Karbon Saydamlık Projesi, Ecovadis ve Türk Sürdürülebilirlik Kodu gibi sürdürülebilirlik inisiyatiflerine gönüllü olarak katılım sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik Raporumuz uluslararası arenada LACP tarafından ödüllendirildi.

TOPLUMA VE ÇEVREYE KATMA DEĞER YARATACAK PROJELERİ ÖNEMSİYORUZ.

İşimize odaklanırken, insanımıza, doğal hayata, eğitime ve sanata destek vererek, içinde yaşadığımız topluma ve çevreye katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda, Dilovası’nda 2.000 dönüm araziye diktiğimiz 100.000 ağacın bakımını üstlenmeye devam ediyoruz. Türkiye’de kadınlara karşı fiziksel ve ruhsal şiddet, negatif ayrımcılık gibi her türlü eşitsizliğe dikkat çekmek ve çözüm odaklı toplumsal bilinç edinme hedefi ile 9 yıl önce başlattığımız ‘Her Ses Bir Nefes’ kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile dünden bugüne tüm şiddet gören kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyor, desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan, geleceğimizin temelleri olan gençlerimize verdiğimiz eğitim desteği kapsamında, Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Endüstriyel Nicel Analiz Laboratuvarı’nın yapımına destek olduk ve okulun kullanımına sunduk.

POLİSAN HOLDİNG’İN ODAĞI İNSAN

Pandemi ilanının ilk günü itibarıyla “Odağımız İnsan” yaklaşımı ile insan sağlığını önceliklendirdik. Operasyonlarımızın sürekliliğini sağlamak ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek üzere oluşturduğumuz kurul; Sağlık Bakanlığı ve ilgili otoritelerin tavsiyelerini takip ederek pandeminin etkilerini asgariye indirmek üzere, tanımlanan tüm risk unsurları için gerekli tedbir ve aksiyonları aldı. Bu doğrultuda; Grup Şirketlerimizin üretim süreçlerinde aldığımız önlemler ile pazar dinamiklerini de yakından takip ederek faaliyetlerimize devam ediyoruz.