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10 Eyl 2020 - 23:00- Asayiş G: 10 Eyl 2020 - 23:05

Cinayet zanlısı tutuklandı!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin otoparkında üzüm satarken, yanında bal satan vatandaşı pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Olay, dün öğle saatlerinde  Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkında aracı ile üzüm satan Davut Mutlu’nun (49) eşinin cep telefonu kayboldu. Bir süre cep telefonunu arayan Mutlu, üzüm satmak için otoparka geldi. Aynı otoparkta aracı ile bal satan B.Ö.’nün (48) yanına gelen Mutlu, burada cep telefonunu aramaya devam etti. Cep telefonu B.Ö.’nün aracında çıkınca şahıslar arasında tartışma çıktı. Araya giren vatandaşlar şahısları ayırdı. Olay günü otoparkta tekrar karşılaşan Mutlu ve B.Ö. arasında kavga çıktı.

TUTUKLANDI


Çıkan tartışma sırasında aracındaki pompalı tüfeği alan B.Ö., Mutlu’ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Mutlu, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mutlu, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

10 Eyl 2020 - 23:00 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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