Öğütveren’e üniversiteden anlamlı plaket

Anadolu Üniversitesi, bir öğretim kurumu olarak bilimsel çalışmalarını sürdürürken, öte yandan topluma hizmet noktasında oluşturduğu değerleri de koruyup geliştiriyor. Öğrencilerinin profesyonel spor yaşamına hazırlanması ve profesyonel sporcu olanların spor kariyerlerini devam ettirmesi amacıyla kurulan Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü yeni dönem faaliyetlerini sürdürürken, kulübün hafızasını oluşturan başarılı isimlere hak ettiği önem verilerek bu isimlerin deneyimleri gelecek kuşaklara aktarılıyor.