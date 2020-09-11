Tramvay güzergahına üç üstgeçit birden

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi, Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampusu’na gitmek isteyen vatandaşların kolay bir şekilde karşıya geçebilmelerini sağlayacak yeni yaya üst geçitlerindeki çalışmaları sürdürüyor. Bölgelerde ulaşımı çok daha kolaylaştıracak üst geçitlerin çalışmasına başlayan Büyükşehir, Bilim Merkezi tramvay durağında başlattığı üst geçittin çelik ayak montajını tamamlandı. Aynı şekilde asansör kule çelikleri tamamlanan projede kirişlerin montajına başlanacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nin olduğu alanda da çalışmalara başlayan ekipler, üstgeçit için ayakların konulacağı bölgeyi kazıp, gerekli sondaj çalışmalarını gerçekleştirdi. Kazık imalatları devam eden projede ayak temellerine başlanacağı bildirildi. Eğitim Kampusu’nda ise önümüzdeki hafta kazık imalatına start verilecek.

ÇELİK AYAK MONTAJI TAMAMLANDI

Bölgede ulaşımı çok daha kolaylaştıracak üst geçitlerden birisi, tramvayın Bilim Merkezi Tramvay İstasyon Durağı’nın hemen bulunduğu yere yapılıyor. Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi ziyaretine gelen vatandaşlarla Batı terminalinde inen ve binecek yolcuların Sekapark alanına geçebilmeleri için yapımına başlanan üst geçit inşaatında çelik ayak montajı tamamlandı. Asansör kule çelikleri tamamlanan projede kirişlerin montajına başlanacak. Sekapark İstasyon Durağı’nın hemen yanına inşa edilecek yaya üst geçidi, 81,75 metre uzunluğunda 3,3 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve 180 ton çelik malzemeden inşa edilecek. Yaya üst geçidinde engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de asansör bulunacak.

KONGRE MERKEZİ’NE ULAŞIMI SAĞLAYACAK

Sekapark tarafına geçişi ve ulaşımı sağlayacak üst geçitlerden birisi de Kocaeli Kongre Merkezi’ne yakın alanda sürüyor. Tramvay durağından inen vatandaşların Kongre Merkezi’ne ve Sekapark alanına geçebilmeleri için üst geçit köprüsü inşaat çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, ayakların yer alacağı bölgede sondaj çalışmalarını yürütüyor. Ayakların monte edileceği yerler belirlenirken, bunlarla ilgili imalatlar da diğer taraftan devam ediyor. Kazık imalatlarının bitmesinin ardından ayak temellerine başlanacak. Buraya yapılacak üstgeçit, 61 metre uzunluğunda ve 3.3 metre genişliğinde olacak ve engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması için 2 adet asansör bulunacak.

BİR ÜST GEÇİTTE EĞİTİM KAMPÜSÜ DURAĞI YANINA

Ayrıca Tramvayın Eğitim Kampüsü durağı yanına Tramvay yolunu ve Demiryolunu kapsayacak şekilde çelik karkas sistemli yaya üst geçit köprüsü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Tramvay durağından inen vatandaşlar ile okullar bölgesinden gelen vatandaşların Sekapark alanına geçebilmeleri için üst geçit köprüsü inşa edilecek. Proje kapsamında kazık imalatına başlanacak. 38 metre uzunluğunda 3 metre platform genişliğinde olan üstgeçitte engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması asansör de bulunacak.