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11 Eyl 2020 - 11:16- Spor G: 11 Eyl 2020 - 11:18

Hodri meydan korona!

Covid-19 süreci kapsamında tedbirleri tüm tesislerde hassasiyetle sürdüren kurum, spor tesisleri, gençlik lerkezleri ve yurtlarda  personele günlük olarak maske dağıtımı yapıyor.
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Gernlik ve Spor İl Müdrürlüğü, koronaya göz açtırmaya kararlı gözüküyor. Tesislerde maske ve gerekli uyarılar, dikkat çekici noktalarında bulunduruluyor. Bina girişlerinde, personel, sporcu ve öğrencilerin ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleşiyor. Kurumda belirli yerlerde el dezenfektanları bulundurulurken, mesafe, maske gibi uyarıcı etiketlerle vatandaşların dikkatini çekeceği yerlerde yayınlar yapılıyor.

YEMEKHANELERE SIKI DENETİM

Yemekhanelerde sosyal mesafeli masa ve sandalye düzenlemeleri yapılarak, görsel uyarılara yer veriliyor. İç İşleri Bakanlığı’nın  genelgesi ile Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları gereğince çay ocağı faaliyetleri covid19 sağlık tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar durduruldu. Personele yönelik Covid-19 ile ilgili filyasyon süreci personel birimince takip ediliyor.

AKTÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk “Spor Faaliyetleri için İçişleri ile Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgeler doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından korona virüs ile ilgili tedbirler alınarak, spora dönüş protokolü yayınlamış olan spor federasyonlarının faaliyetlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Protokol doğrultusunda İl Müdürlüğümüz tesislerinde pandemi önlemleri alınarak spor faaliyetleri sürdürülüyor” dedi.

11 Eyl 2020 - 11:16 - Spor

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