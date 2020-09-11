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11 Eyl 2020 - 11:17- Spor G: 11 Eyl 2020 - 11:19

HİS’ten anlamlı etkinlik

Bu yıl Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinesinde 81 ilimizde yapılacak olan “Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri” hazırlıkları sürüyor.

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23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine denk gelen bu süreçte, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmak amaçlanıyor. Yine proje kapsamında Türkiye’de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülkemiz nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedefleniyor. HİS Federasyonumuzun yayınlamış olduğu etkinlik takvimi gereği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, HİS Federasyonu İl Temsilciliği ve yerel paydaşlarla birlikte 23 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında sportif etkinlikler organize edilecek.

BEACTIVE” ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLE SERTİFİKANI AL!..

Sizler de Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri adı ile yapılacak olan “BeActive” etkinliklerini destekleyerek “Harekette Ben de Varım” diyebilir, aşağıda yer alan linki tıklayarak, kendi adınıza düzenlenmiş olan sertifikanızı alabilirsiniz. Sertifikalarını alan katılımcılar, sosyal medya platformları kişisel hesaplarından (HİS ve İl Müdürlüğü hesaplarını etiketleyip) Sertifika görsellerini paylaşarak, sanal ortamda da bir hareketlilik sağlayıp projeye destek olabilir. Yapılacak Etkinlikler Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin: Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu - Avrupa Spor Haftası-Tanıtım.pdf

11 Eyl 2020 - 11:17 - Spor

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