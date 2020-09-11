“Pelvaaan, pelvan !..”

Teknik Direktör Tunahan Akdoğan yönetiminde gerçekleşen son antrenmanda, milli güreşçiler ile toplu hatıra fotoğrafı çektirilirken, bol bol el-ense çekildi. Kırmızı Siyahlı Şimşekler, kampın son antrenmanında güreş milli takımıyla aynı sahayı kullandı. Antrenman öncesinde güreşçiler ve futbolcular bir araya gelip sohbet ederken, herkes Dünya şampiyonu Taha Akgül ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Teknik Direktör Tunahan Akdoğan Gölcüklü olan Abdulvasi Balta , Ramazan Sarı ve Taha Akgül ile fotoğraf çektirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.