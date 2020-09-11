“Pelvaaan, pelvan !..”

Teknik Direktör Tunahan Akdoğan yönetiminde gerçekleşen son antrenmanda, milli güreşçiler ile toplu hatıra fotoğrafı çektirilirken, bol bol el-ense çekildi. Kırmızı Siyahlı Şimşekler, kampın son antrenmanında güreş milli takımıyla aynı sahayı kullandı. Antrenman öncesinde güreşçiler ve futbolcular bir araya gelip sohbet ederken, herkes Dünya şampiyonu Taha Akgül ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Teknik Direktör Tunahan Akdoğan Gölcüklü olan Abdulvasi Balta , Ramazan Sarı ve Taha Akgül ile fotoğraf çektirdi.