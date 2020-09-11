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11 Eyl 2020 - 11:20- Spor G: 11 Eyl 2020 - 11:22

Kullmar 1975 olağanüstü kongre yapıyor

Kullarspor kongre yapıyor.

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Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez BAL’da mücadele eden ve İlimtepe’nin yarışma hakkını alan Kullar, ismini bu sezon Kullar 1975 Spor olarak değiştirerek ilk olağanüstü kongresini gerçekleştiriyor. Mevcut başkan Fahri Altıntaş, tek aday olarak kongreye gidiyor. Saat 17.00’de, Kullar Spor Tesisleri’nde yapılacak kongreyle ilgili istişare ve davet çalışmaları da yine tesislerde yapıldı. Başkan ve başkan adayı Altıntaş “Bizi kendi iş yerinde ağırlayan Kullarlı iş insanı Tezcan Güncan ve ziyaretine gittiğimiz Kocaelispor yöneticisi Yaşa Arslan’a teşekkür ediyoruz”. Kongremize herkesi davet ediyoruz. Tabii ki pandemi kuralları çerçevesinde” dedi.

11 Eyl 2020 - 11:20 - Spor

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